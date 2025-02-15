MÜSİAD’dan TÜSİAD Açıklamasına Eleştiri

TÜRKİYE’YE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ GÜÇLENDİRMEK

MÜSİAD’dan yapılan açıklamada, derneğin İstanbul’daki genel merkezinde yurt içi şube başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi. Türkiye’nin karşılaştığı zorlu süreçler ve MÜSİAD’ın bu duruma yaklaşımı üzerine yapılan toplantının sonuçları paylaşıldı. Açıklamada, Türkiye son yıllarda küresel krizler, Kovid-19, jeopolitik gerilimler, savaşlar, depremler ve ekonomik dalgalanmalar gibi birçok sınavdan geçtiği, fakat buna rağmen üretim, ihracat ve yatırım alanında istikrarlı bir çaba içinde olduğuna dikkat çekildi. MÜSİAD, bu meselelerin çözümüne olan yaklaşımını şöyle ifade etti: “Tüm bu çabaların yanında biz de iş dünyası olarak meselelere, yalnızca mevcut sıkıntılar üzerinden karamsar bir bakış açısı ile değil, çözüm yolları geliştirme ve uzun vadeli stratejiler oluşturma adına sorumluluk penceresinden baktık, bakmaya da devam ediyoruz.”

ORTAK AKIL VE YAPICI ÖNERİLERİN ÖNEMİ

Toplantıda, Türkiye’nin geçtiği kritik süreçte tüm paydaşlarla ortak bir akıl çerçevesinde meseleleri ele almanın önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, iş dünyası olarak “ülkemizin ekonomik büyümesini, istihdamını ve toplumsal huzurunu önceleyen bir perspektifle hareket etmek zorundayız” denildi. Ayrıca, ekonomi yönetiminin iş dünyası temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantılarda ‘yatırım ortamının iyileştirilmesi ve güncel ekonomik konularda’ daha önce hiç olmadığı kadar istişareye açık zeminler oluşturduğuna işaret edildi. MÜSİAD, sıkı para politikasının enflasyonla mücadele için gerekli olduğunu fakat bunun tek başına yeterli olmadığını belirtti.

MÜSİAD, yapısal reformların Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarının giderilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti ve somut öneriler sundu. Ayrıca, son dönemlerde gelen eleştirilerin, “Türk iş dünyasının genelini temsil ettiği iddiasıyla yapılan açıklamalar” içeriğinde yer aldığını ifade etti. MÜSİAD, bu tür eleştirilerin ekonomik kalkınma ve iş dünyası odağından uzak, toplumsal huzuru zedeleyici olduğunu belirtti. Açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının yapıcı eleştiriler geliştirerek ülkenin kalkınma sürecine katkı sunmasının beklendiğinin altı çizildi.

JEOPOLİTİK VE EKONOMİK DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Açıklamada, Türkiye’nin dezenflasyon dönemine girdiği ve ekonomi açısından en zorlu süreçlerin geride kaldığı aktarıldı. Türkiye’nin, hem kendi ekonomik istikrarını hem de bölgesel ekonomik liderliğini güçlendirdiği vurgulandı. MÜSİAD, “İş dünyası olarak, bölgesel ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için yatırımlarımıza ve iş birliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi. İçinde bulunduğumuz dönemde, içi boş tartışmalar yerine sürekli yatırım, üretim ve istihdam politikalarına odaklanma gerekliliğine vurgu yapıldı. Türkiye’nin, en zorlu günlerde bile jeopolitik ve ekonomik dönüşüm sürecini başarıyla yönettiği ifade edildi. Ülkenin geleceğine olumlu katkılar sağlama kararlılığı sürdüğünü belirten MÜSİAD, ekonomik istikrarın korunması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi konusundaki çabalarını devam ettireceğini bildirdi.