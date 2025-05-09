Müsilaj Marmara’da Yeniden Gözlemlendi

MÜSİLAJ KABUSU YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Marmara Denizi’nde müsilaj (deniz salyası) sorunu yeniden ortaya çıktı. İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Kınalıada açıklarında ve Balıkesir ile Bursa kıyılarında müsilaj etkisini göstermeye başladı. Deniz yüzeyinde gözle görülür tabakalar halinde biriken müsilaj, hem balıkçılar hem de çevre sakinleri arasında endişeye yol açtı. Uzmanlardan ise dikkatli olmaya yönelik açıklamalar geldi.

KINALIADA’DAKİ DURUM

İstanbul’a en yakın ada olan Kınalıada’nın açıklarındaki müsilaj, Marmara Denizi’nde yer yer bulanıklığa yol açtı. Müsilajın kıyıya yakın alanlarda daha yoğun, açık bölgelerde ise daha az yer kapladığı gözlemlendi. 26 Ocak’ta Kınalıada’nın limanında ve teknelerin bağlı olduğu balıkçı barınaklarında müsilajın varlığı tespit edildi. Çevre sakinleri, adalarındaki hızla yayılan bu durumun turizmi tehdit ettiğini belirterek, yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

BALIKESİR’DE MÜSİLAJ SORUNU

Erdek Körfezi’nin Çuğra bölgesindeki kıyılarda ve liman içinde müsilajın yoğunlaştığı gözlemlendi. Limandaki teknelerin çevresini saran müsilaj, su yüzeyinde tabaka oluşturdu. Çevre sakinleri, bu durumu fark ederek bölgedeki etkisinin devam ettiğini belirtti. Bandırma sahilinde de müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabakalar oluştu, bu durum hem çevre sakinleri hem de bölgeyi ziyaret edenlerce fark edildi.

BURSA’DA YAZLIK BÖLGELERDE MÜSİLAJ GÖRÜLDÜ

Bursa’nın yazlık bölgeleri olan Kumla, Karacaali ve Narlı kıyılarında müsilaj yer yer bulanıklığa neden oldu. Müsilajın kıyıya yakın yerlerde yoğunlaştığı, açık alanlarda ise derinliklerde gözlemlendiği dikkat çekti. Yaz aylarında tatilcilerin yoğunlukla bulunduğu mahallelerde, özellikle iskeleler ve teknelerin olduğu bölgelerde müsilaj miktarının arttığı gözlemleniyor.