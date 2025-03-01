Musk’ın 14. Çocuğuyla Aile İmparatorluğu Büyüyor!

ELON MUSK’IN ÇILGIN YAŞAMINDAN BİR KESİT

Eylül 2024’te 252,5 milyar dolar olan servetini dört ayda %70 artırıp 428 milyar dolara ulaştıran Elon Musk, sadece finansal başarısıyla değil, aile yapısıyla da dikkat çekiyor. Dünya çapında bilinen şirketlerin patronu olan Musk, “İnsanlar dünyada yaptı” tişörtü ile dolaşırken, “Avrupa ölüyor, doğurganlık düşüyor!” diyerek toplumun dikkatini çekmişti. Kendi bebek sayısını 14’e çıkararak adeta “Beni örnek alın!” mesajı veriyor gibi görünüyor. Şu anda magazin dünyasında “Bu adam dünyayı mı kurtarıyor, yoksa kendi ordusunu mu kuruyor?” gibi tartışmalar dönüyor.

ŞİVON ZİLİS’TEN YENİ BEBEK MÜJDESİ

Musk’ın 14’üncü çocuğu, daha önceki çocukları ile bilinen ve Neuralink’in önemli ismi olan Shivon Zilis’ten geldi. Zilis, ani bir açıklama ile “Elon’un 14’üncü çocuğu doğdu!” dedi. Daha önce Strider ve Azure adındaki ikizleri Musk’a hediye eden Zilis’in bu yeni bebekle ilgili haberleri, sosyal medyada büyük yankı buldu. Ashley St. Clair’in 13’üncü bebek iddiaları henüz tazeyken Zilis’in bu açıklaması, “Elon’un bebek maratonunda son durak neresi?” sorusunu gündeme getirdi.

MUSK’IN BEBEK SERÜVENİ VE AİLESİ

Elon Musk’ın bebek hikâyesi, adeta bir magazin romanı gibi. İlk eşi Justine Wilson’dan ikizleri Vivian ve Griffin ile üçüzleri Kai, Saxon ve Damian’ı dünyaya getirdi. Fakat ilk oğlu Nevada Alexander’ı 10 aylıkken kaybetti. Pop sanatçısı Grimes ile olan ilişkisinden X, Exa Dark Siderael ve Techno Mechanicus isimli çocukları oldu. Şimdi, Zilis’in 14’üncü çocuğu ile bu tabloya yeni bir parça eklenmiş durumda. Böylece Musk’ın aşk yaşamı ve stratejik planları hakkında tartışmalar doğuyor. “Bu adamın sırrı ne?” sorusuyla herkes merak içinde.

AVRUPA’YI UYANDIRAN MUSK

Musk’ın geçtiğimiz aylarda “Doğurganlık oranları çöküyor, iş gücü tehlikede!” şeklindeki ifadeleri, Avrupa’ya dair kaygılarını dile getirmişti. 14 çocuk sahibi olarak adeta “Bakın, ben yapıyorum!” mesajı veriyor. Magazin hayranları bu konuda ikiye bölünmüş durumda; bazıları “Aferin Elon, insanlığı kurtar!” derken, kimileri “Bu artık şov mu?” diye eleştiriyor. Grimes, Zilis ve Wilson ile birlikte yükselen Musk’ın aile imparatorluğu, gözleri bir sonraki hamlesine dikti.

SHİVON ZİLİS’İN BEBEK HABERİ ŞAŞIRTIYOR

Shivon Zilis’in bu ani bebek haberi, Musk’ın özel yaşamını tekrar manşetlere taşıdı. 14’üncü çocuğun ismi ne olacak ve bu bebek, Musk’ın hangi planlarının bir parçası olacak? Tesla’da direksiyon sallar, SpaceX’te roket mühendisliği yapar, evde ise bebek arabası kullanır. Elon Musk, magazin dünyasını etkilemeye devam edecek mi?