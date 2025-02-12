Musk’tan OpenAI İçin 97 Milyar Dolar Teklifi

KONUYLA İLGİLİ TEKLİFİ DOĞRULADI

Musk’ın avukatı Marc Toberoff, teklifin OpenAI yönetim kuruluna iletildiğini açıkladı. CNN’in haberine göre, Toberoff “OpenAI’nin bir zamanlar olduğu gibi açık kaynaklı, güvenlik odaklı gücüne dönmesinin zamanı geldi” sözleriyle durumu netleştirdi. Bu yatırımcı konsorsiyumunda yer alan şirketler arasında Musk ve kurucusu olduğu yapay zekâ firması xAI, Baron Capital Group, Valor, Atreides, Vy Capital, Joe Lonsdale’in 8VC’si ve Ari Emanuel’in liderliğindeki Endeavor bulunuyor.

TWITTER ÜZERİNDEN ESPRİLİ CEVAP

Bu tekliflere yanıt verme sürecinde OpenAI CEO’su Sam Altman, Musk’ın önerisine X platformundan esprili bir şekilde karşılık verdi. Altman “Hayır, teşekkürler, ama isterseniz biz (yeni adıyla X) Twitter’ı 9.74 milyar dolara satın alabiliriz” paylaşımı yaptı. Musk ise bu mesaja “Dolandırıcı” diyerek karşılık verdi. Musk ile Altman, 2015 yılında OpenAI’yi kar amacı gütmeyen bir yapay zekâ araştırma şirketi olarak birlikte kurmuştu.

AŞILAN ANLAŞMAZLIKLAR VE PİYASA DEĞERİ

2018’de yaşanan anlaşmazlıklar sonrası Musk, OpenAI’daki görevinden ayrılmış ve şirketin temel misyonunun terk edildiğini, artık tamamen ticari çıkarlarla hareket ettiğini savunmuştu. Bununla beraber, OpenAI’nın piyasa değerinin 300 milyar dolara kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.