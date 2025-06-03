Musk, xAI Hisselerini Satışa Sundu

HİSSE SATIŞI BAŞLATILDI

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, 300 milyon dolarlık hisse satışı sürecini başlatıyor. Bu durum, şirketin değerini 113 milyar dolara çıkarıyor. Yapılan satışla mevcut çalışanlara ve yeni yatırımcılara hisse alım-satım fırsatı sunuluyor. Bu süreç, xAI’nin sosyal medya platformu X’i mart ayında devralmasının ardından gelen yüksek değerlemeyi onaylıyor. xAI, bu birleşmeyle 80 milyar dolara ulaşırken, X isimli platform 33 milyar dolara değerlenmiş durumda. İlgili hisse işlemi, geniş bir yatırım turu öncesi hazırlık olarak değerlendiriliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl sonunda gerçekleştirilen 5 milyar dolarlık finansman ile değerini 45 milyar dolara çıkarmıştı. Erken aşamada Sequoia Capital ve Andreessen Horowitz gibi yatırımcılar, xAI’ye ortak olmuştu.

ENTEGRASYON HEDEFİ

xAI ile X’in entegrasyonu, yapay zekâ modellerinin sosyal medya verileriyle geliştirilmesini amaçlıyor. Musk’a göre bu birleşim, üretkenliği ve hızlı değişen teknoloji yarışında rekabet gücünü artıracak. Geçtiğimiz hafta, Musk Doge Bakanlığı’ndan ayrıldığını ve enerjisini tamamen Tesla, X ve xAI’ye adadığını duyurdu. “Sunucularda uyumaya geri döndüm,” diyerek yoğun bir döneme girdiklerini ifade etti.

TENKİT VE YATIRIMLAR

xAI, bugüne kadar Grok adında bir sohbet robotu ve Colossus süper bilgisayar kümesiyle dikkatleri üzerine çekti. Microsoft, xAI’nin geliştirdiği modelleri Azure platformu üzerinden sunarken, Telegram Grok’u kendi platformuna entegre etmeye hazırlanıyor. Bunun yanı sıra Musk’ın beyin implantı şirketi Neuralink, 9 milyar dolarlık değerlemeyle 600 milyon dolarlık bir yatırım almış durumda.