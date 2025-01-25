Muslera, Galatasaray’ın En Çok Forma Giyeni Oldu

GALATASARAY’IN TARİHİ ANINI YAŞADI

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Konyaspor ile oynanan karşılaşmayla birlikte sarı-kırmızılıların Süper Lig tarihinde 429. maçına adım attı. Bu başarıyla birlikte Muslera, kulüp tarihinin en çok forma giyen futbolcusu unvanını elde etti. Uzun yıllar boyunca Galatasaray kalelerini koruyan Muslera, hem takımın başarılarına hem de kişisel kariyerine önemli katkılarda bulundu.

REKOR KIRDI

Fernando Muslera, Galatasaray ile geçirdiği 14. sezonunda Konyaspor maçıyla birlikte, efsane kaptan Bülent Korkmaz’ın ligdeki 428 maçlık rekorunu geride bıraktı. 38 yaşındaki file bekçisi, bu şekilde Galatasaray’ın Süper Lig tarihindeki en çok forma giyen oyuncusu oldu. Ayrıca, Muslera aynı zamanda Galatasaray ile en fazla resmi müsabakaya çıkan yabancı futbolcu unvanına da sahip.

ÖZEL ANLAR VE PLAKET TÖRENİ

Karşılaşma öncesinde, Galatasaraylı futbolcular, Fernando Muslera’yı çıkış tünelinde bekleyerek ona destek oldu. Muslera, takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde sahaya adım attı. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Muslera’ya 429 numaralı üzerinde ‘Legend’ yazılı forma ve plaket hediye etti. Ayrıca, taraftarların isteğini de kırmayarak 3’lü poz vermeyi ihmal etmedi.

KUPA BAŞARILARI

2011 yılında Lazio’dan transfer olan Fernando Muslera, Galatasaray ile birlikte toplamda 17 kupa kazandı. Bu kupa başarıları arasında Süper Lig’de 7, TFF Süper Kupa’da 6 ve Türkiye Kupası’nda 4 kez şampiyonluk yer alıyor. Muslera, sarı-kırmızılı takımda en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanına da sahip.