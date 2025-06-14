Spor

Muslera’nın Yeni Takımı Belirlendi

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İKİ DÖNÜM NOKTASI YAŞANDI

Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferiyle sezonu tamamlayan Galatasaray’da önemli ayrılıklar yaşandı. Sarı-kırmızılı camianın efsanevi kalecisi Fernando Muslera ile 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu elde eden Dries Mertens ile yollar ayrıldı. Bu iki isim için yapılan özel veda törenlerinin ardından, gelecek planlarına yönelik gelişmeler merak konusu oldu.

FERNANDO MUSLERA YENİ TAKIMINA KATILIYOR

Fernando Muslera’nın Galatasaray’dan sonraki durak olarak seçtiği takım netlik kazandı. Gazeteci Cesar Luis Merlo’nun aktardığına göre, Uruguaylı kaleci Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile 1.5 yıllık bir anlaşma yaptı.

PENAROL’DEN TEKLİF GELDİ

Haberin devamında Muslera’ya Penarol kulübünden de bir teklif yapıldığı ancak sözleşmesindeki maaşın tatmin edici olmaması nedeniyle her iki tarafın anlaşmaya varamadığı belirtildi.

REKORLARLA DOLU GALATASARAY KariYERİ

Galatasaray formasıyla 8’i Süper Lig olmak üzere toplam 19 kez kupa sevinci yaşayan Muslera, 18 kupaya sahip olan Bülent Korkmaz’ı geçerek yeni bir rekor sahibi oldu. Muslera, sarı-kırmızılı renklere sahip olduğu dönemde 8 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa zaferi yaşadı.

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