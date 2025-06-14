Muslera’nın Yeni Takımı Belli Oldu

GALATASARAY’DA İKİ DİKKAT ÇEKEN AYRILIK YAŞANDI

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşamış Galatasaray, sezonun sona ermesiyle önemli bir dönüm noktası yaşadı. Sarı – kırmızılıların efsanevi kalecisi Fernando Muslera ve 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu elde eden Dries Mertens ile yollar ayrıldı. İki oyuncuya da özel bir veda yapıldı ve artık gelecek planlarına dair gelişmeler büyük merak konusu oldu.

FERNANDO MUSLERA’NIN YENİ TAKIMI

Fernando Muslera’nın Galatasaray’dan sonraki adresi belli oldu. Gazeteci Cesar Luis Merlo’nun verdiği bilgiye göre, Uruguaylı kaleci Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

PENAROL TEKLİF YAPTI

Haberde Muslera’ya Penarol’ün de teklif yaptığı, ancak sözleşmedeki maaş koşullarının yetersiz olması nedeniyle bir anlaşmaya varılamadığı belirtildi.

GALATASARAY KARIYERİNDE REKORLAR

Galatasaray kariyeri boyunca toplamda 19 kupa sevinci yaşayan Muslera, bunlardan 8’ini Süper Lig’de kazandı. 18 kupaya sahip olan Bülent Korkmaz’ı geçerek, yeni kupa rekorunun sahibi oldu. Muslera, sarı – kırmızılı forma altında 8 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa kazandı.