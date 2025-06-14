Muslera’nın Yeni Takımı Belli Oldu

SEZON SONUNDA YAŞANAN AYRILIKLAR

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluğu elde eden Galatasaray’da sezon sona erdikten sonra dikkat çekici iki ayrılık gerçekleşti. Efsanevi kaleci Fernando Muslera ve 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Dries Mertens ile yollar ayrıldı. İki futbolcuya yapılan özel vedaların ardından, onların gelecek planları hakkında gelişmeler merak ediliyordu.

YENİ TAKIMI ARJANTİN LİGİ’NDEN

Fernando Muslera’nın Galatasaray sonrasında hangi takıma geçeceği belirlendi. Gazeteci Cesar Luis Merlo’nun duyurusuna göre, Uruguaylı kaleci Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzalamış durumda.

PENAROL TEKLİFİNDEN SONRA

Haberde ayrıca, Muslera’ya Penarol’ün de bir teklif sunduğu ancak sözleşmedeki maaşın düşük olması nedeniyledir ki, bu anlaşmanın gerçekleşmediği bildirildi.

GALATASARAY KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

Muslera, Galatasaray kariyerinde 8’i Süper Lig olmak üzere toplam 19 kez kupa sevinci yaşamıştı. Bülent Korkmaz’ı geride bırakarak 18 kupaya sahip olma rekorunu elde etti. Sarı – kırmızılı formayla 8 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa sevinci yaşadı.