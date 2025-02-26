Müslim’den PKK Lideri Öcalan’a Dair Açıklama

GELİŞMELERİ ETKİLEYECEK AÇIKLAMA

Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin yöneticisi Salih Müslim, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yapması planlanan çağrısına uyacaklarını ifade ederek, bu durumun bölgedeki gelişmelere önemli etkiler yapacağını belirtti. Müslim, “Öcalan halkların iyiliği için bir çağrı yapacaktır. Bu çağrı ile Orta Doğu’da yeni bir süreç başlayacak.” şeklinde konuştu.

DEVAM EDECEKLERİ İLKE

PYD’nin lideri olan Müslim, “Bugüne kadar ne yaptıysak Öcalan’ın paradigması çerçevesinde yaptık. Bundan sonra da bunu devam ettireceğiz.” diyerek, örgütlerinin temel prensiplerinin Öcalan’ın düşünceleri etrafında şekillendiğini vurguladı. PYD (Demokratik Birlik Partisi), PKK’nın Suriye’deki siyasi uzantısı konumunda yer alıyor. YPG/SDG ise PKK’nın Suriye’deki silahlı yapılanması olarak görülüyor.