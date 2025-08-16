Müslüm Tunç Adını Değiştirdi

UNUTULMAZ SANATÇIYA BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Van’da TIR şoförlüğü yapan Müslüm Tunç, arabesk müziğinin ikonik ismi merhum sanatçı Müslüm Gürses’e olan benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor. İpekyolu’na bağlı Kıratlı Mahallesi’nde yaşayan 38 yaşındaki üç çocuk babası Tunç, 12 yıl önce hayatını kaybeden sanatçıya olan benzerliği ile dikkatleri üzerine topluyor.

İSMİNİ DEĞİŞTİREREK GÜRSES’İ ANIMSATIYOR

Saç stili, kıyafetleri, sesi ve yaşam tarzıyla Müslüm Gürses’i andıran Tunç, benzerliği sebebiyle ismini altı ay önce “Müslüm” olarak değiştirdi. Birçok kişi tarafından “Vanlı Müslüm” ve “Müslüm Baba” diye çağrılan TIR şoförü, günlük yaşamında ve yolculuklarda Gürses’in unutulmaz şarkılarını dinleyip onlara eşlik ediyor.

İLGİDEN MEMNUN, FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYİ SEVİYOR

Gittiği yerlerde büyük bir ilgiyle karşılaşan Tunç, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de seviyor. O, tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013’te vefat eden Gürses’in anısını yaşatmak için elinden geleni yapıyor.

MÜSLÜM BABAYI SEVİYORUM

Tunç, Gürses’e benzemesi dolayısıyla ismini “Müslüm” olarak değiştirdiğini ifade ediyor. Merhum sanatçıyı derinden sevdiğini belirten Tunç, “Küçüklüğümden beri benzerliğim vardı, yaş ilerledikçe bu benzerlik iyice arttı. Herkes bana onun adıyla hitap ediyor. İsim değişikliğini bu yüzden yaptım. Müslüm Babayı çok seviyorum. Kendisi çok sevilen ve değerli bir sanatçıydı.” diyor.