Musrati Beşiktaş’a Dönüyor, Opsiyon Yok

AL MUSRATI, BEŞİKTAŞ’A DÖNÜYOR

Beşiktaş, devre arasında Fransa’nın Ligue 1 takımlarından Monaco’ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Al Musrati’yi geri alıyor. Monaco’nun genel direktörü Thiago Scuro, Musrati’nin durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

SCURO’DAN ALİ MUSRATI AÇIKLAMASI

Scuro, “Satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş’a bildirdik.” diyerek durumu netleştirdi. Al Musrati’nin kendilerine büyük katkı sağladığını ifade eden Scuro, “Bize çok yardımcı oldu ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.