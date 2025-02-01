Mustafa Destici’den Disiplin Mesajı

HEDEFİMİZ DİSCİPLİN VE İLERLEME

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 5 teğmen ve 3 disiplin amirinin “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” almasına dair açıklamalarda bulundu. “Kimse yaptığı disiplinsizliği Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin arkasına sığınarak yok sayamaz ya da meşru göstermeye çalışamaz, meşruiyet kazandıramaz.” diyen Destici, Samsun’da düzenlediği basın toplantısında, BBP’nin 32 yıl önce milliyetçi, maneviyatçı, demokrat, sivil, İslami katılımcı kavramlarıyla kurulduğuna vurgu yaptı. Parti olarak, bu süre zarfında devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istiklalinin ve istikbalinin yanında durduklarını belirtti. “Büyük Birlik Partimiz milletin birliğinin ve kardeşliğinin kalesi olmuştur ve bundan sonra da Müslüman Türk milletinin birliğinin ve kardeşliğinin kalesi olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

DARBELERİN BIRAKTIĞI YARALAR

Destici, Türkiye’nin 1960 darbesinden sonra birçok kez darbeler ve muhtıralarla karşı karşıya kaldığını dile getirerek, bu durumun binlerce kişinin mağduriyet yaşamasına neden olduğunu söyledi. Ekonomik, siyasi ve demokratik anlamda ülkenin geriye gitmesine sebep olduğunu belirtirken, “Büyük Birlik Partisi olarak darbelerin karşısındayız.” diyerek Türkiye’nin geçmişte yaşadığı darbelerin kötü izlerinden dolayı hassasiyetin arttığını ifade etti. “Bugün Türkiye’de 5 teğmenin ve 3 subayın ihracı konuşuluyor.” diyen Destici, yeni darbelere zemin hazırlayacak davranışlara karşı tahammül göstermeyeceklerini belirtti.

ATATÜRK’E SAYGI VE BİRLEŞİCİLİK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığını ve Kuvayimilliye’nin temellerini attığını hatırlatan Destici, “Türk milletinin her bir ferdinin elbetteki Kurtuluş Savaşı’nda atalarının emeği ve katkısı vardır.” dedi. “Mustafa Kemal Atatürk üzerinden milleti ayrıştırmaya çalışanlar büyük yanlışın içindedirler.” ifadesini kullanan Destici, hukuksuzlukları ve disiplinsizlikleri Atatürk’ün adıyla yutturmanın doğru olmadığını vurguladı. “Bu milletin ortak adı büyük Türk milletidir.” diyen Destici, herkesin bağlı olduğu kurumların disiplin yönetmeliklerine ve yasalara uygun hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

TERÖRLE MÜCADELE İLKELERİMİZ

Destici, parti olarak terörle müzakereden değil mücadeleden yana olduklarını belirtti. “Dünyanın hiçbir ülkesinde terör örgütünün partisinin kurulmasına müsaade edilmez.” diyen Destici, terörle mücadelede müzakere ve çözüm süreçlerinin adı altında yürütülen çalışmaların doğru olmadığını düşünerek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve kahraman Türk askerinin buna gücü vardır. Zaten şu anda ülke sınırlarımız içerisinde terör bitmiştir.” dedi.

DEMOKRASİ VE MÜZAKERE ANLAYIŞIMIZ

Demokrasinin önemine vurgu yapan Destici, sivil siyaset zemininde mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. “Herkes fikrini, düşüncesini söyler, millet sandıkta karar verir.” diyen Destici, millete rağmen yapılan demokratik dönüşüm adına girişimlerin yanlış olduğunu ifade etti. “Büyük Birlik Partisi olarak, terörle müzakere yapılmasını doğru bulmuyoruz, yanlış buluyoruz ve bu yoldan bir an önce dönülmesi gerektiğini söylüyoruz.” şeklinde sözlerini tamamladı.