Mustafa Gökhan Böcek Tutuklandı

ANTALYA’DA RÜŞVET SORUŞTURMASI GÜNDEMDE

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması çerçevesinde, Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınan Mustafa Gökhan Böcek’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Böcek, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve tutuklandı.

ZUHAL BÖCEK DE TUTUKLANDI

Mustafa Gökhan Böcek ile 2024’te evlenecek olan Zuhal Böcek, 27 Temmuz sabahı Antalya’dan İstanbul Havalimanı’na uçarken ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Antalya’ya getirilen Zuhal Böcek, 31 Temmuz’da tutuklandı.

SORUŞTURMA SÜREÇLERİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde devam eden “rüşvet” soruşturmasında, Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz’da gözaltına alındı. Bu süreçte Mustafa Gökhan Böcek’in yurt dışında olduğu belirlendi. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanırken, Z.K. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol ile serbest bırakıldı. Muhittin Böcek, bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nda müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya “irtikap” suçundan tutuklandı. Bilgi işlem destek çalışanı Halil K. ise adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Zuhal Böcek de 27 Temmuz’da havalimanında “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması” suçlamasıyla yakalandı ve tutuklandı.

İHALE ÜZERİNDEN RÜŞVET İDDİALARI

12 Ağustos’ta gerçekleşen operasyonda, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturmasında 17 kişi gözaltına alındı. İhale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y’nin, Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e toplam 195 milyon lira rüşvet verdiğine dair iddialar ortaya atıldı. Teknik incelemeler, paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığını ve bir kısmının elden teslim edildiğini gösterdi. Paraların kuyumcular aracılığıyla altına çevrildiği ve kasalarda saklandığı belirlendi.

KAYYUM ATAMALARI YAPILDI

Soruşturma çerçevesinde, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, para transferlerine dair hesap hareketleri ve şüphelilerin itirafları doğrultusunda bir döviz bürosu ve iki kuyumcu işletmesine kayyum atadı. Hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa Gökhan Böcek, 19 Ağustos’ta Viyana’dan Antalya Havalimanı’na geldiğinde gözaltına alındı.