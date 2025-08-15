Mustafa Hekimoğlu 3-4 Hafta Yok

BEŞİKTAŞ’TAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Beşiktaş, genç forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu’nun sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren bir gerilme ve kısmi yırtık yaşadığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A takımımızın St. Patrick’s ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının 67. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir” denildi. Hekimoğlu’nun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlanmış durumda.

PATİCK’S MAÇINDA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Mustafa Hekimoğlu, St. Patrick’s karşılaşmasında 63. dakikada Tammy Abraham’ın yerine oyuna girmişti. Ancak 4 dakika sonra sakatlanarak Kartal Kayra Yılmaz’a yerini bırakmak zorunda kaldı.

SAHA DIŞI SÜRESİ 3-4 HAFTA

18 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan en az 3-4 hafta uzak kalması beklentisi var.