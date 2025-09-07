Müşterilere SMS Gönderildi: IBAN Değişecek!

YENİ DÖNEME GİRİŞ YAPILIYOR

Türkiye’nin dijital bankacılık alanında öncülük eden Enpara.com, önemli bir değişim sürecine adım atıyor. QNB bünyesinde yıllardır hizmet veren ve şubesiz bankacılığın avantajlarını sunan Enpara, QNB Group’un kurduğu yeni iştirak Enpara Bank A.Ş. çatısı altında faaliyetlerine devam edecek. Bu önemli değişimle birlikte müşterilerin hesap numaraları aynı kalsa da, IBAN numaraları yenilenecek. Bankacılık sektöründe dikkatle izlenen bu dönüşüm, 12 Eylül’de başlayacak ilk aşama ile gerçekleştirilecek, ardından 26 Eylül’de ikinci faz devreye girecek. Gerekmesi durumunda geçişin 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanması planlanıyor.

MÜŞTERİLER BİLGİLENDİRİLİYOR

Geçiş sürecinin başlamasına kısa bir süre kala bankanın müşteri bilgilendirme amacıyla SMS gönderimlerine başlandığı duyuruldu. Gönderilen mesajlarda, IBAN değişikliğinin yasal bir zorunluluk olduğu belirtildi. Ayrıca, eski IBAN’a yapılan EFT ve SWIFT işlemlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara yönlendirileceği bilgisi verildi. Ancak bu işlemin gerçekleşmesi için müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesi üzerinden yönlendirme talimatı vermesi gerektiği ifade ediliyor. Aksi takdirde, eski IBAN üzerinden gerçekleştirilen transferler otomatik olarak aktarılamayacak.

SİSTEM KESİNTİLERİ OLACAK

Geçiş sırasında sistemler arasında veri aktarımı yapılacağı için belirli saatlerde planlı kesintiler yaşanabileceği bildirilmekte. Banka, bu kesintilerden önce müşterilerini bilgilendirecek. Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını sürdürmeye devam edecek.