Musul’da TIR Krizi: Ticaret Yavaşlıyor

Türk Müteahhitlerin Irak’taki Faaliyetleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlerin Irak’ta enerji santralleri ve fabrikaları içeren sanayi tesisleri inşaatlarına yoğunlaştığını açıkladı. Bunun yanında konut, idari binalar, sağlık ve eğitim yapıları, ulaşım altyapı projeleri, su temini ve arıtma merkezleri gibi alanlarda önemli projelere de odaklanıldığını belirtti. Bakan Bolat, 8 Mayıs’ta düzenlenen Türkiye-Irak Yuvarlak Masa toplantısında, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak görüşmelerde bulunmuştu. Toplantıda Türk müteahhitlerinin Irak’taki projeleri üzerinde tartışıldığını ve Türk özel sektörünün Irak’ın yeniden kalkınmasına ve imarına katkı sağlamaya hazır olduğu vurgulandığını ifade etti.

İşbirliği Fırsatları ve Sağlanan Başarılar

Bolat, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Iraklı mevkidaşı ile ticaret, lojistik, gümrük ve yatırım gibi pek çok sektörde işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Müteahhitlik alanının öne çıktığını belirten Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının Irak’ta bugüne kadar 1130 proje ve toplamda 35,3 milyar dolarlık inşaat işi üstlenerek büyük bir başarı gösterdiğini aktardı. İlerleyen dönemde Kalkınma Yolu Projesi gibi yeni ve kapsamlı projeler ile performansın daha da yukarılara taşınmasını beklediklerini dile getirerek, “Firmalarımız, özellikle enerji santralleri ve fabrikaları içeren sanayi tesisleri inşaatlarının oluşturduğu konut, idari binalar, sağlık ve eğitim yapıları, ulaşım altyapı projeleri, su temini ve arıtma merkezleri gibi alanlarda önemli projelere yoğunlaşıyor.” diye ekledi.

Ticaret Engellerinin Aşılması Üzerine Görüşmeler

Bakan Bolat, Türkiye’nin birçok ülke ile serbest ticaret anlaşmasının yürürlükte olduğunu ve dünyada en geniş serbest ticaret ağına sahip 10. ülke olduğunu hatırlattı. Bu alanda istekli olan ülkelerle işbirliğine açık olduklarını vurgulayan Bolat, Al-Greyri ile karşılıklı ticaretin önündeki teknik ve gümrük engellerinin kaldırılması için yapıcı bir diyalog yürüttüklerini anlattı. Özellikle Irak’ın 1 Nisan itibarıyla Tır Sözleşmesi’ni uygulamaya koymasından memnuniyet duyduklarını belirten Bolat, sınırda mühürlenen araçların Musul’da tekrar kontrol edilmesinin ticaret akışını yavaşlattığını ve bu konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Tüm bu adımların iki ülke arasındaki ticaretin daha verimli, şeffaf ve hızlı ilerlemesini sağlayacağını, özel sektörlerin önünü açacağını söyledi.

Ticaret Heyeti Planları ve Fuar Katılımları

Bolat, Bakanlık koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri organizasyonunda, 25-29 Mayıs’ta Irak’ın Erbil kentine nitelikli bir ticaret heyetinin göndereceklerini açıkladı. Burada iki ülke iş insanları arasında iş görüşmeleri gerçekleştirileceğini belirten Bolat, Türkiye’nin Irak’a ihracatını artırmayı ve Irak’tan Türkiye’ye ithalatı daha çeşitli ve dengeli hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, bu yıl Irak’ta düzenlenecek 9 uluslararası fuarın destek programı kapsamına alındığını ve 21 Mayıs’ta Bağdat’ta yapılacak AQAR FAIR 2025’e milli katılım sağlayacaklarını kaydetti.