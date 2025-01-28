Mut’ta Ailesini Öldüren Zanlı Tutuklandı

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, AİLESİNE KATİL OLDU

Mersin’in Mut ilçesinde, cezaevinden çıktıktan yalnızca 3 gün sonra babaannesi Gülizar (70) ve dedesi Hüseyin Ateş’i (74) bıçakla boğazlarını keserek öldüren 20 yaşındaki madde bağımlısı Hüseyin Ateş tutuklandı. Olay esnasında Ateş’in yaptığı açıklama dikkat çekiyor. Ateş, “Ölen babamın ruhunu taşıyorum. Öldürdüm, rahatladım” şeklinde ifadelere yer verdi. Ayrıca, sevk işlemleri sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Bana ihanet edenlerin hepsi ölecek” diyerek tehditte bulundu.

KAVGAYA DÖNÜŞEN TARTIŞMA

Olay, Mut ilçesindeki Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak’taki bir evde meydana geldi. Hüseyin Ateş ile babaannesi Gülizar Ateş ve dedesi Hüseyin Ateş arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin Ateş, bıçakla defalarca babaannesi ve dedesinin boğazını kesip olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Hüseyin ve Gülizar Ateş’in yaşamını yitirdiğini belirledi ve cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

POLİSİN HIZLI MÜDAHALESİ

Olayın ardından polis tarafından yürütülen çalışmalarda Hüseyin Ateş, kaçtığı evden 1 kilometre uzaklıkta yakalandı. Gözaltına alınan Ateş’in, olaydan 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu ve babası M.A.’nın 4 yıl önce sahte içkiden hayatını kaybettiği ifade edildi. Emniyetteki sorgusunda “Ölen babamın ruhunu taşıyorum. Öldürdüm, rahatladım” diyen Hüseyin Ateş, işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Ateş, bu süreçte basın mensuplarına yönelik tekeşle de bulunarak “Bana ihanet edenlerin hepsi ölecek” dedi.