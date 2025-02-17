Müteahhidin Tahliyesine Reddi Hakim Talebi

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ DAVASI VE SANIKLAR

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda yıkılan ve 150 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Palmiye Sitesi ile ilgili açılan davada, 1’i tutuklu, 1’i firari 3 sanık “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu ve müşteki avukatları salonda hazır bulundu. Daha önce tahliye edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan firari sanık Hacı Mehmet Ersoy duruşmaya katılmadı.

REDDİ HAKİM TALEBİ ÜZERİNE TARTIŞMA

Duruşmanın başlangıcında mahkeme başkanı, müştekiler ve avukatları tarafından reddi hakim talebine dair bir dilekçenin sunulduğunu belirtti ve tarafların görüşlerini alacaklarını ifade etti. Depremde yakınlarını kaybeden Semra Dinçtürk, mahkeme heyetinin tarafsızlığını kaybettiğini savunarak “Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı öne sürülen bir sanık nasıl kayıplara karışır?” diye tepkisini dile getirdi. Dinçtürk, “Bu nedenle sadece sanık değil, yargılama sürecini yöneten heyetin de tarafsızlığını sorguluyorum” diyerek reddi hakim talep etti.

SAĞLIK RAPORU SORULARI ARTIRIYOR

Müştekilerden İrem Türkmener Karslı, Hacı Mehmet Ersoy’un nasıl tahliye edildiğine dikkat çekerek, “Sanık şu an nerede, hakim bey? Bu mahkemeye güvenebilir miyiz?” şeklinde sordu. Sağlık raporunun detaylarını talep eden Karslı, “Umarım bu gece rahat uyuyabilirsiniz” diyerek mahkeme heyetine yüklenmiş oldu. Öğretmen Emine Özcan, tahliye edilen firari sanığın durumunu eleştirerek, “Bir anda demans hastası olarak tahliye edilmesi mümkün mü?” diyerek tarafsızlık konusunda şüphelerini dile getirdi.

GAZETECİLER VE TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Müşteki avukatlarından Gülsüm Özdoğru, Hacı Mehmet Ersoy’un tahliyesine neden olan raporun güvenilir olmadığını söyledi. Özdoğru, adli tıptan alınan raporların dikkate alınmaması ve sanığın durumunu sorguladı. Mahkeme heyeti, müştekilerin ve avukatların reddi hakim taleplerini bir üst mahkemeye iletmeye karar vererek davayı 12 Haziran tarihine erteledi. Duruşma esnasında gerginlikler yaşanırken, sanık avukatları, müştekilerin sözlerine müdahale etti.