Muzaffer Yıldırım’ın Uyuşturucu Test Sonucu Açıklandı

İSTANBUL’DA ÜNLÜ İSİMLERE YÖNELİK SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması çerçevesinde, Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ı 7 Ocak tarihinde tutuklayarak cezaevine göndermişti.
TEST SONUCU ORTAYA ÇIKTI
Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun aktardığına göre, Muzaffer Yıldırım üzerinde yapılan uyuşturucu testi pozitif sonuç verdi. Yıldırım’ın saçında esrar maddesine rastlandı.
MAL VARLIĞINA HUKUKİ MÜDAHALE
Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığında suçtan elde edilmiş gelirlerin aklandığına dair kanıtların bulunması nedeniyle, hakkında re’sen soruşturma başlatıldı ve mal varlıklarına el konuldu.