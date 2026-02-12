Muzaffer Yıldırım’ın Uyuşturucu Testi Sonucu Açıklandı

İSTANBUL’DA ÜNLÜ İSİMLERE YENİ SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tanınmış kişilere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması çerçevesinde, Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ı 7 Ocak tarihinde tutuklayarak cezaevine gönderdi.
TEST SONUCU ORTAYA ÇIKTI
Elde edilen bilgilere göre, Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu madde test sonuçları beklenildiği gibi geldi. Yıldırım’ın saçında esrar maddesi bulunduğu tespit edildi.
MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Muzaffer Yıldırım’ın mal varlıklarının suçla bağlantılı olduğu ve gelirin aklandığına dair bulguların olması nedeniyle re’sen başlatılan soruşturma kapsamında varlıklarına el konulmuştu.