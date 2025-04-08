Myanmar’da Can Kaybı 3 Bin 600

ŞİDDETLİ DEPREMLERİN VURDUĞU MYANMAR’DA DURUM KORUNUYOR

Myanmar’da 28 Mart’ta meydana gelen şiddetli depremler sonrası kayıplar artıyor. Ülkede çok sayıda hayatı kaybeden bulunurken, son gelişmelere dair bilgiler Xinhua’nın haberinde aktarıldı.

YARALI SAYISI VE KAYIPLAR

28 Mart’taki depremler sonucunda toplamda 5 bin 17 kişi yaralandı ve 148 kişi hala kayıp durumda. Yaşanan bu felaketin yarattığı etkiler devam ediyor.

İNSANİ YARDIMLAR GÖNDERİLİYOR

Myanmar’ın resmi gazetesi Global New Light’ın duyurusuna göre, Japonya, Malezya ve Belarus gibi ülkelerden gelen tıbbi personel ve maddi yardımlar, Salı günü Nay Pyi Taw Tatmadaw Havalimanı’na ulaştı. Bu yardımlar, yaşanan felaketin etkilerini azaltmak ve yaraları sarmak amacıyla bölgeye gönderildi.