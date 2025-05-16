N: Gazze’de 20 İsrailli Esir Hayatta

İsrail Başbakanı BİNYAMİN NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze bölgesinde tutulan İsrailli esirlerden en az 20’sinin hayatta olduğunu açıkladı. X sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı bilgilerde, Netanyahu, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği askeri operasyonlar sayesinde toplamda 148 kişinin serbest bırakıldığını belirtti. “Hayatta olan en az 20 esir daha var” ifadesini kullandı.

ESİR TAKASI GÖRÜŞMELERİ

Netanyahu, esir takası müzakerelerinin sürdüğünü vurguladı ve bu konuda ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmeleri yaptığını aktardı. İsrail hükümeti, Gazze’de halen 50’den fazla İsrailli esirin tutulduğunu tahmin ediyor.

HAMAS’TAN TEPKİ

Hamas, Netanyahu’nun yaklaşımıyla ilgili olarak, “sonsuz bir savaş” talebinde bulunduğunu ve İsrailli esirlerin hayatına önem vermediğini savundu. Mısır ve Katar gibi arabulucu ülkelerin müzakere çabalarına rağmen, İsrail’in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını artırarak kendi şartlarını kabul ettirmeye çalıştığı ifade ediliyor.