N.y. Borsası Karışık Seyirle Kapandı

NEW YORK BORSA VERİLERİ

New York borsası, üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından gününü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,48 düşerek 45.490,92 puana geriledi. S&P 500, yüzde 0,3 artarak 6.532,04 puana çıkarken, Nasdaq ise yüzde 0,03 yükselişle 21.886,06 puana ulaştı. Böylece her iki endeks de kapanış rekorunu tazeledi.

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustos ayında, aylık bazda yüzde 0,1 düşüş gösterirken, yıllık bazda yüzde 2,6 artış gerçekleştirdi ve bu, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Uzmanlar, bu verilerin, Fed’in faiz indirim beklentilerini güçlendirdiğini aktarıyor.

TRUMP’IN ENFLASYON AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, ülkede enflasyonun olmadığını savunarak, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faizleri derhal ve güçlü bir şekilde düşürmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yapılan bir revizyon, mart ayına kadar olan 12 aylık dönemde tarım dışı istihdamın önceki verilere göre 911 bin daha düşük gerçekleştiğini ortaya koydu. Analistler, bu revizyonun ekonomik endişeleri artırabileceğini belirtti.

YATIRIMCILARIN BEKLENTİLERİ

Yatırımcıların dikkatleri, yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine çevrildi. Bu verinin, Fed’in para politikası yönündeki stratejisini belirlemesi bekleniyor. Siyasi gelişmelere baktığımızda Trump’ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alma çabası, Federal Mahkeme tarafından engellendi ancak Trump yönetimi mahkemenin kararına itiraz etti.

KURUMSAL GELİŞMELER

Kurumsal tarafta, Oracle, bulut işine dair güçlü büyüme tahminlerini paylaştı. Ayrıca, basında yer alan haberlere göre OpenAI, Oracle’dan beş yıl boyunca yaklaşık 300 milyar dolarlık bilgi işlem gücü satın almak için anlaşmaya vardı. Bu gelişmelerin ardından Oracle hisseleri, yüzde 36 değer kazanarak dikkat çekti.