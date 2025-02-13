Naci Görür’den Ege Bölgesi İçin Deprem Uyarısı

PROF. DR. NACİ GÖRÜR ÇANAKKALE PROGRAMINA KATILDI

Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Çanakkale’nin Depremselliği ve Deprem Dirençli Çanakkale” etkinliğine katıldı. Görür, program öncesinde basın mensuplarının Ege Denizi’nde devam eden deprem fırtınası hakkında sorduğu soruları yanıtladı.

AFRİKA LEVHASININ ETKİLERİ

Görür, deprem fırtınasının sebebinin Afrika levhasının, Anadolu-Ege levhasının altına girmesi, üstteki Anadolu levhasının gerilmesi ve lavların deniz tabanına çıkması olduğunu açıkladı. “Bu çok evrilir, gerçekten gelişirse Anadolu’yu rahatsız edebilir. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu tür deprem fırtınaları oldu, belli süre devam edip ondan sonra duruyor. Öyle olacağını düşünüyorum. Ama çok büyük depremlere neden olursa, bizim kıyılarımızda çürük bina yıkımına, tsunamiye neden olur. Aksi halde pek bir sorun olacağını zannetmiyorum.” diye belirtti.

VOLKANİK PATLAMA RİSKİ

Volkanik bir patlama olması durumunda oluşacak toz bulutunun atmosferde güneş ışığını kapatabileceğini ve insan sağlığı açısından zararlı olduğunu belirten Görür, volkanik patlama belirtisinin yapılmış araştırmalarla gözlemlenmediğini aktararak, bunun spekülatif bir düşünce olduğunu ifade etti.

DENİZ SUYU ÇEKİLMESİ VE DEPREM İLİŞKİSİ

Son günlerde yaşanan deniz suyu çekilmesine de değinen Prof. Dr. Görür, “Depremler ile deniz çekilmelerinin hiç ilgisi yok. Deniz çekilmesi depremde, tsunami geleceği zaman olur. Bugünkü deniz çekilmesi tamamen klimatolojik nedenlerledir. Bazı yerlerde atmosferik olaylar denizlerin çekilmesine ve yükselmesine neden olurlar. Bunun tektonik hareketlerle bir ilgisi yok.” şeklinde konuştu.

DEPREMLERİN GEREKEN ROLÜ

Anadolu’daki seyahatlerinde sık sık “Oğlum bu depremler ne zaman bitecek. Allah göstermesin.” sözleriyle karşılaştığını belirten Görür, depremlerin dünyanın kalp atışları ve nabız atışları olduğunu vurgulayarak, “Eğer dünyada deprem olmazsa, dünya ölü bir gök cismine döner. Hepimiz ölürüz. Onun için şaşırıp da dua etmeyin ‘Allah’ım şu depremleri durdur’ diye. Depremlerde bizim ölmememizin yolu, deprem dirençli kentlerden geçer.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’UN DEPREME HAZIRLANMAMASI

Görür, Türkiye’de deprem dirençli şehirler kurmanın mümkün olduğunu belirterek, “Biz İstanbul’u 25 senede depreme hazırlayamadık. Bu kadar zaman içinde bütün Türkiye’yi depreme hazırlardık. Çok net. Bunun için mühendisimiz, bilim adamımız, organizasyonumuz, paramız var. Olmayan ne biliyor musunuz? Niyet. Niyetimiz yok.” dedi. Deprem dirençli kentlerin oluşturulmasında yerel yönetimlere ve valiliklere önemli görevler düştüğünü vurguladı.

ÇANAKKALE ZEMİNİ VE FAY SİSTEMLERİ

Çanakkale’nin zeminini tehdit eden fay sistemleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Görür, kentin il sınırlarının karelere bölünmesi ve her karenin ortasına en az 30 metre sondaj yapılarak analiz edilmesi gerektiğini önerdi. Çanakkale’nin jeolojik yapısını değerlendirirken, “Kuzeyinde ve güneyinde dağlık, sağlam alanlar var. Çanakkale’nin bulunduğu yer, iki dağlık kesimin arası tamamen çürük zeminden, alüvyondan meydana gelmiş suyu bol bir alan.” dedi.

Görür, ayrıca “İkisi de aktif. Güney kolu, daha yavaş uzun zamandır enerji biriktiren bir kol. Kuzey Anadolu fayında zaten deprem bekliyoruz Marmara Bölgesi’nde. Siz bu iki kolun ortasında, üstelik çürük bir zeminde oturuyorsunuz. Bu fayların her biri 7 ve üzerinde deprem üretebilir.” şeklinde uyarıda bulundu. Programa, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu ile iş insanları, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.