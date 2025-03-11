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Naci Görür’den Kritik Deprem Açıklaması

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AFET BÖLGESİNDE DEPREM SINAVLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre, Irak sınırında bir deprem meydana geldi. Saat 21.03’te merkez üssü Mergasur ilçesi olan bu sarsıntı, 4,8 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Depremin etkileri Hakkari, Bitlis, Şırnak’ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.

UZMANLARDAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Korkutan bu sarsıntının ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu. Sarsıntının Bitlis-Zagros Bindirme Zonu’nda gerçekleştiğini ve beklenen bir deprem olduğunu belirten Görür, “6 Şubat depremlerinde bu zon, Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha büyük deprem beklediğimiz bir bölge. Geçmiş olsun, sevgiyle” şeklinde konuştu.

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