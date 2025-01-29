Naci Görür, Kayseri’deki Reklama Tepki Gösterdi

KAYSERİ’DE REKLAM TEPKİLERİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri’de bir beton firması tarafından reklam yüzü olarak kullanıldığında tepki gösterdi. Söz konusu firmaya ait bir reklam afişinde, Prof. Dr. Celal Şengör’e de yer verildi. Görür, sosyal medya üzerinden yaşadığı durumu dile getirerek sitemini açıkladı.

Kayseri’de bulunan bir beton firmasının, deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Celal Şengör’ün Kayseri depremi ile ilgili sözlerini dev bir afişe bastırarak reklam panolarında sergilediği iddia edildi. Görür, bu afişte yer alan sözlerin kendisine ait olmadığını belirtti. “Densizlik, bu sözler benim değil” diyerek tepkisini gösterdi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından izahatta bulunan Görür, “Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım, sevgiyle” şeklinde açıklama yaptı.