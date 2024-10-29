Nakit Ödeme Kısıtlaması Hakkında Duyuru

HÜKÜMETTEN ÖNEMLİ DUYURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 18 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla birlikte nakit para kullanımıyla ilgili önemli kısıtlamalar getirdi. Artık 7 bin TL ve üzerindeki tüm ödemelerin banka veya kredi kartıyla yapılması zorunlu hale geldi. Bu yeni düzenlemeye uymayan kişiler, 5 bin TL para cezası ile karşılaşacak.

NAKİT ÖDEME YASAKLANDI

Yapılan mevzuata göre, 7 bin TL’nin üzerinde yapılacak alışverişlerde nakit ödeme yapılması yasaklandı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu kurala uymayanların 5 bin TL para cezasıyla karşı karşıya kalacağını duyurdu. 7 bin lira ve üzerindeki harcamalar artık yalnızca banka, finans kurumları ya da PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. Kredi kartı ya da banka kartı kullanmayan vatandaşlar, bu ödemeleri alıcı hesap bilgileri ile banka şubeleri ya da ATM’lerden gerçekleştirebilir. Aksi takdirde ceza ile karşılaşmaları mümkün.

ARAÇ KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Aynı zamanda, araç kiralama hizmeti sunan şirketler de yeni düzenlemeden etkileniyor. Bu şirketler, kiralama bedelinin tutarına bakılmaksızın ticari işlemlerini banka ve finans kurumları aracılığıyla yürütmek zorunda kalacak. Alınan karara göre, nakit para ile araç kiralama işlemi yapılmayacak.