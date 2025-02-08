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Napoli Tarzı İnce Hamurlu Pizza Deneyimi

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NAPOLİ RUHU EATALY’DE YAŞANIYOR

Eataly, İstanbul’da Napoli tarzı pizzalarını sunuyor. Pizza hamuru ince yapıda ve odun fırınında pişirilerek çıtır kenarlarıyla göz dolduruyor. Geleneksel tariflere sadık kalarak hazırlanan pizzalar, pizza tutkunları için oldukça lezzetli bir seçenek sunuyor.

KENDİ PIZZANIZI YAPMA FIRSATI

Market bölümünde özel İtalyan unları, taze mozzarella ve domates sosları satışta. Bu malzemeler, kendi pizzanızı yapma deneyimi yaşıyor. Eataly, yemeğin bir sanat olduğu inancıyla, müşterilerine kaliteli malzemelerle hazırlanmış pizzalar sunuyor.

PİZZA BURRATA FİYATI

Levon Bağış, Ebru Erke, Murat Bozok ve Ayfer Yavi’nin önerileri arasında öne çıkan Pizza Burrata’nın fiyatı 510 lira olarak belirlenmiş. İtalya’nın zengin mutfağını İstanbul’a getiren Eataly, pizza tutkunlarının beğenisini kazanmış durumda.

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