Narin Güran Cinayetinde Ağabeyden Tahliye Başvurusu

NEFRET YARATAN CİNAYETİN DAVASI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün sonra dere yatağında çuvalda ve taşlarla kapatılmış halde bulundu. Narin’in cinayetinde tutuklu bulunan 12 kişiden 4’ü hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, aracında Narin’e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran, aynı zamanda cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar ile ilgili olarak, HTS ve baz istasyonu kayıtlarında aynı evde bulundukları belirlendi. Bu kişiler hakkında ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

DAVA SÜRECİ ve CEZALAR

Davanın 26 Aralık’ta başlayan ikinci duruşmasında, Salim, Enes ve Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. İtiraz süresi dolarken, Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yaptı.

KRİMİNAL BÜRO İLE İLGİLİ ENDİŞELER

Dilekçede, Ulusal Kriminal Büro’nun sanık Nevzat Bahtiyar’ı tespit edemediği ve tespit edilen zamanlama hataları eleştirildi. Narin’in okul kamerasında son görüldüğü zamanın 15.15.14 olduğu; ancak bu kaydın ileri bir süreye ait olduğu, gerçek zamanın 15.11.14 olarak hesaplandığı ifade edildi. Ayrıca, UKB’nin tespit ettiği karartının 15.18.49 olarak raporlanması ve tespit edilen mesafe dikkate alındığında, Narin’in bu süre zarfında hareket etmesinin imkansız olduğu savunuldu.

HEDİYE GÜRAN’IN TANIKLIK DURUMU

Dosyada en önemli tanık olarak Hediye Güran’ın rolü vurgulandı. Dilekçede, şirket müvekkilin Hediye Güran’ın beyanlarına dikkat olunmadığı belirtildi. Hediye Güran, müvekkil Enes Güran’ın ve ailesinin evlerinde olduklarını beyan etti. Bunun dışında diğer tanıkların ifadeleri de göz önünde bulundurulmadı. Mahkemenin bu tanığın beyanlarını diğer delillerle uyuşmadığı gerekçesiyle kabul etmemesi de eleştirildi.

TAHLİYE TALEBİ VE HÜKMÜN BOZULMASI İSTEĞİ

Enes Güran’ın avukatı, mahkumiyet kararının bozulmasını ve tahliye talebini içeren dilekçesini sundu. Müvekkilinin isnat edilen suça ilişkin somut delil bulunmadığını ve tutukluluk halinin devam etmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Dilekçede, Yüksek Mahkeme’nin 28.12.2024 tarihli kararının bozulması ve müvekkilinin tahliye edilmesi talep edildi.