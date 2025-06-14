Narin Güran Cinayetinde Gerekçeli Karar Verildi

DAVADA GEREKÇELİ KARAR YAYIMLANDI

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetiyle ilgili yargılanan 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk üzerinde verilen hapis cezalarına dair gerekçeli karar hazırlandı. Kararda, “Ailenin organize şekilde hareket ederek Narin’in bulunmasını, olayın aydınlatılmasını ve faillerin yakalanmasını açıkça engellemeye çalıştığı tespit edilmiştir” ifadesi yer aldı. Daha önce Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanıklar arasında Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran gibi isimler ve suça sürüklenen çocuklar R.A., M.G. ve İ.K. bulunuyor.

İFADELERDE ÇELİŞKİLER BULUNDU

Gerekçeli kararda, sanık Hediye Güran’ın ifadesinde tutarsızlıklar olduğu, olay saatlerine ilişkin olarak Narin Güran’ın ağabeyi Enes Güran’ı korumaya yönelik çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtiliyor. Hediye Güran’ın beyanlarının, Narin’in öldürülmesi olayını gizlemek için oluşturulduğu ifade edildi. “Maktul Narin’in öldürülmesi eyleminin evde tamamlandığı, bu nedenle Hediye Güran’ın olayları gizlemek ve öldürme eylemini gerçekleştirenlerin araştırılmasını engellemeye çalıştığı sabittir” denildi.

Kararda, sanık Şeyma Kaya’nın da çelişkili ifadeler verdiği ve bu durumun olayın araştırılmasını engellediği kaydedildi. Ailenin organize bir şekilde hareket ettiği, çocukların dahi bu şekilde beyan vermelerine olanak tanıdığı ifade edildi.

Gerekçeli karara göre, sanık Mehmet Selim Atasoy’un da çelişkili beyanlarla olayı araştırmayı engellemeye çalıştığı belirlendi. Suça sürüklenen çocuk R.A.’nın da başından itibaren bildiği durumları sakladığı aktarıldı. “Sanık Mehmet Şevket Kaya’nın yangın çıkarmaya çalışarak dikkatleri farklı bir yere çekmeye çalıştığı, asılsız ihbarlarda bulunarak araştırmaları yönlendirdiği tespit edilmiştir” denildi.

Sanık Muhammed Kaya’nın da yalan söyleyerek gerçek fail ya da faillerin yakalanmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Aynı zamanda telefon kayıtlarının silinmesi ve yangın çıkarma girişimleri dikkat çekti.

AİLENİN ORGANİZE HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Kararda belirtildiği gibi, sanıkların organize bir şekilde suçluyu kayırma eylemi gerçekleştirdiği anlaşıldı. Ayrıca, sanıkların ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildiği kaydedildi. Mahkeme, “sanıkların ortak bir amaçla hareket ederek üzerine atılı suçları işlediği” sonucuna vardı.

Sonuç olarak, anne Yüksel ile ağabey Enes ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Narin Güran’ın öldürülmesi soruşturması çerçevesinde 12 kişi, “suçluyu kayırma” suçlamasıyla yargılanmış ve bazı tutuklamalar gerçekleştirilmişti. Hükümetin ceza talepleri ve suçlamalarının hukuka uygunluğu, mahkeme tarafından onaylanmıştı.