More
Gündem

Narin Güran Davası Ne Zaman Başlıyor?

narin-guran-davasi-ne-zaman-basliyor

SON GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle alakalı son durumlar dikkatle izleniyor. 19 gün süren kapsamlı arama faaliyetleri sonucunda Narin’in cesedi, Eğertutmaz Deresi’nde bulundu.

CİNAYETİN SEBEBİ VE FAILİ ARAŞTIRILIYOR

Küçük kızın ölümüne neden olan kişi veya kişilerin kim olduğu ve cinayetin ardındaki motivasyonlar hala büyük bir merak konusu. Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın süreci de başlamış durumda.

DAVA SÜRECİNE İLİŞKİN SORULAR

Peki, duruşma ne zaman gerçekleşecek? Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili duruşma hangi saatte başlayacak? Narin Güran duruşması başladı mı? Bu sorular yanıtlanmayı bekliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Mortgage Başvurularında Düşüş Yaşanıyor

ABD'de mortgage başvuruları altı haftadır düşüş gösterirken, 30 yıllık faiz oranları Temmuz'dan bu yana zirveye ulaştı, bu durum 10 yıllık Hazine tahvil oranlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor.
Gündem

“Türkiye’nin Turizm Tanıtımı ABD Ekranlarında”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ABD'deki başkanlık seçimleri sürecinde Türkiye'nin turistik bölgelerinin televizyon yayınlarında tanıtıldığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.