Narin Güran Davası Ne Zaman Başlıyor?

SON GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle alakalı son durumlar dikkatle izleniyor. 19 gün süren kapsamlı arama faaliyetleri sonucunda Narin’in cesedi, Eğertutmaz Deresi’nde bulundu.

CİNAYETİN SEBEBİ VE FAILİ ARAŞTIRILIYOR

Küçük kızın ölümüne neden olan kişi veya kişilerin kim olduğu ve cinayetin ardındaki motivasyonlar hala büyük bir merak konusu. Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın süreci de başlamış durumda.

DAVA SÜRECİNE İLİŞKİN SORULAR

Peki, duruşma ne zaman gerçekleşecek? Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili duruşma hangi saatte başlayacak? Narin Güran duruşması başladı mı? Bu sorular yanıtlanmayı bekliyor.