Narin Güran Davasında İtiraz Başvurusu Yapıldı

DAVADA İSTİNAF BAŞVURUSU YAPILDI

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada, sanık Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapıldı. Bu başvuru, Diyarbakır Barosu tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne iletilmek üzere, yargılamanın sürdüğü 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. İstinaf dilekçesinde, 28 Aralık 2024’te gerçekleştirilen karar duruşmasında, Narin Güran’ın cansız bedenini nasıl gizlediğini itiraf eden komşu sanık Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak halinde kasten öldürme” suçundan dava açıldığı hatırlatıldı ve onun “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan aldığı cezanın değerlendirildi.

DELETLERİN YETERSİZLİĞİ VURGULANDI

Dilekçede, yerel mahkemenin sanık Bahtiyar hakkındaki suç tanımının dosyada bulunan delillere göre hatalı olduğu ifade edildi. Bahtiyar’ın Narin’i öldürme eylemine ortak olarak katıldığını gösteren pek çok delilin dosya içerisinde bulunduğu belirtildi. “Sanıkların olay saatinde Arif Güran’ın evi ve çevresinde bulundukları durumu, raporlarla ve mahkeme karar gerekçeleri ile sabit görülmesi üzerine sanığın da olayın yer ve zamanında mevcut olduğu açıkça görülmektedir.” ifadeleri dilekçede yer aldı. Ayrıca, “Olay sırasında ve sonrasında tüm sanıkların iştirak iradesinin dosyada belirgin olmasına rağmen yerel mahkemenin bu durumu göz önünde bulundurmaması, Bahtiyar’ın ‘kasten öldürme’ suçundan ayrı tutulmasını hukuka aykırı hale getirmektedir.” şeklinde açıklandı.

CEZANIN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

Dilekçenin kapanış bölümünde, “Nevzat’ın iştirak iradesi dikkate alınmalı ve müşterek fail olarak cezalandırılmalıdır.” talebi ortaya kondu. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28 Aralık 2024 tarihli kararının istinaf sürecinde yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan verilen hükmün iptal edilmesi ve diğer sanıklar ile aynı şekilde, 5237 Sayılı TCK’nın 82/1-d-e maddesi çerçevesinde cezalandırılmasına karar verilmesi istendi. Buna ek olarak, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Narin Güran’ın katili olmaktan yargılanan sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Diğer taraftan, Nevzat Bahtiyar hakkında da aynı suçtan ceza verilmişti. 23 Ocak’ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı. Ayrıca, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da Nevzat Bahtiyar’ın cezasına itiraz süreci için bölge adliye mahkemesine başvurmuştu.