Narin Güran Davasında Yeni Gelişme!

NEVZAT BAHTİYAR’IN SAĞLIK DURUMU

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın cesedini dere yatağına taşıdığını kabul eden Nevzat Bahtiyar, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi edilmeye alındı. Tutuklu sanıklardan Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Nevzat Bahtiyar yoğun bakımdaymış” sözleriyle kamuoyunun dikkatini çekti. Bahtiyar’ın avukatı Adnan Ataş, müvekkilinin Adana Suluca Cezaevi’nde tutulduğunu ve sağlık durumunun şu an iyi olduğunu belirtti. Ataş, hayati riskin bulunmadığını ve tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ VE BAHTİYAR’IN ROLÜ

Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Bahtiyar, küçük kızın cansız bedenini olay yerine taşımıştı. Bu itirafın ardından tutuklanan Bahtiyar, soruşturmanın odak noktası haline geldi. Cinayetle ilgili davada 6 tutuklu sanığın yer aldığı toplam 15 kişi yargılanıyor.

DAVA SÜRECİ VE GELECEK GÜNDEM

Kamuoyunun büyük bir ilgiyle takip ettiği Narin Güran cinayeti davası, 25 Nisan’da bir kez daha görülecek. Nevzat Bahtiyar’ın sağlık durumundaki gelişmelerin, davanın nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor.