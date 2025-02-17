Narin Güran Davasında Yeni İddianame Hazırlandı

CİNAYET DAVASINDA SON GELİŞMELER

21 Ağustos’ta Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nden kaybolduktan 19 gün sonra, dere yatağında çuval içerisinde, çalılıklarla gizlenmiş bir şekilde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Narin Güran cinayeti davasında sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran, suçlarını ortaklaşa işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Diğer bir sanık olan Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

CEZALARDA İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILMADI

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, ceza kararlarında iyi hal indirimi uygulanmadı. Narin Güran’ın cinayetinin aydınlatılmasına yönelik olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve 2 ayrı iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamelerden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ne, diğer iddianame ise 18 yaşından küçük 3 şüpheli ile ilgili olarak 2. Çocuk Mahkemesi’ne sunuldu. Bu kapsamda, 6’sı tutuklu olup 3’ü çocuk olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

TUTUKLU ŞÜPHELİLERİN TAHLİYESİ

Aynı zamanda, tutuklu olan şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran’ın işçisi 16 yaşındaki R.A’nın tahliyesine karar verildi.