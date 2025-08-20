Narin’in Katledilmesinin Üzerinden Bir Yıl

KAYBOLAN NARİN GÜRAN’IN DURUMU

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan Narin Güran, geçen yıl 21 Ağustos’ta kayboldu. İddianameye göre, Narin’in kaybolduğu yönelik ilk resmi ihbar, ağabeyi Baran Güran tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne saat 20.43’te gerçekleştirildi. Bölgedeki “kayıp çocuk vakası” olarak Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE CANSIZ BEDENİN BULUNMASI

Dalgıçlar sulama kanalında ve su kuyularında, diğer ekiplerse mahallenin çevresinde, kayalıklarda, derede, sazlıkta, tarlalarda, mezarlıkta, mahalledeki atıl alanlarda, boş evlerde, ahırlarda, samanlıklarda ve evlerin bahçelerinde günlerce Narin’i aradı. Narin’in cansız bedeni, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulundu.

ÖLÜMÜN SEBEBİ VE DNA ANALİZİ

Narin’in bedeni üzerinde yapılan ölü muayene ve otopsi işlemleri sonrasında, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, “Çocuğun ölümü 21 Ağustos’ta meydana gelmiştir. Çocuğun ölümünün ‘Ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu’ hususu oy birliğiyle mütalaa edilmiştir.” tespiti yer aldı. Ayrıca, amca Salim Güran’ın kullandığı araçta yapılan inceleme sonucunda, Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nda elde edilen numunelerde Narin’e ait DNA profili bulunduğu keşfedildi.