NASA Astronotları Uzayda Mahsur Kaldı

NASA’DA FIRTLAŞTIRMA ERTELEMESİ

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mahsur kalan iki astronautun görevini devralacak dört kişilik ekibin fırlatışı, teknik bir sorun nedeniyle ertelendi. Uzayda kalan NASA astronautları Suni Williams ve Butch Wilmore’un yerine geçecek ekibin fırlatılacağı SpaceX roketinin fırlatma rampasında bir teknik mesele ortaya çıktı. SpaceX, bu sorunun ardından NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden yapılması planlanan fırlatmanın iptal edildiğini duyurdu.

MAHSUR ASTRONOTLARIN DURUMU

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024’te Boeing’in yeni Starliner kapsülü ile bir haftalık test uçuşu için ISS’ye gönderildi. Ancak Starliner’da yaşanan teknik arıza sebebiyle iki astronotun dönüş tarihi ertelendi ve NASA, kapsülün boş olarak geri dönmesi yönünde bir karar aldı. İki astronotun görevini devralacak SpaceX’in yedek kapsülünün fırlatma tarihinin ertelenmesi, bu astronotların dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı anlamına geliyor. Uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulması bekleniyor.