Nasa’da Soygun: Ay Taşı Çaldılar

İLGİNÇ BİR SÖZLE BAŞLAYAN HİKAYE

NASA’nın Thad Roberts isimli çalışanı, genç yaşta çok ilginç bir vaatte bulundu. Kız arkadaşına “Ay’ı hediye edeceğim” derken, henüz 25 yaşında bir stajyerdi. Ancak Roberts, önceden yaptığı sözü gerçekten yerine getirmiş olacak ki, bu durum büyük bir skandala yol açtı. 2002 yılında, Shae Saur isimli bir stajyerden yardım alarak gizlice Johnson Uzay Merkezi’ne girdi ve burada 7 kilo ağırlığında, değeri yaklaşık 21 milyon dolar olan Ay taşları çaldı.

ÇALINTI TAŞLAR VE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Çalınan Ay taşları, Apollo görevleri sırasında elde edilen örneklerin bulunduğu 600 kiloluk kasanın içindeydi. Ancak Roberts ve kız arkadaşı bu taşları çaldıktan sonra, daha da şaşırtıcı bir davranış sergileyip, çalma sürecinde bu taşları yatağa sererek cinsel ilişkiye girdi. Çift, bu çalıntı taşları internette satmaya çalışırken, bir uluslararası soruşturma da başlamış oldu. Roberts, bu suçlarından dolayı 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SATILIK AY TAŞLARI VE FBI OPERASYONU

Roberts ve suç ortakları, Belçika’nın Anvers kentindeki Mineraloji Kulübü internet sitesinde Ay taşlarının gramını 2 bin ila 8 bin dolar arasında fiyatlandırarak satışa çıkardı. Bir Belçikalı koleksiyoneri, internette gördüğü bu paylaşımı fark etti ve durumu FBI’a bildirdi. FBI, suçluları yakalamak için bir operasyon planladı. Stajyerler taşları, ‘Orb Robinson’ takma adıyla satışa sunarak, kendileriyle buluşacak olan FBI ajanlarıyla iletişim kurdular. Buluşma esnasında yapılan ses kayıtları, Roberts ve ekibinin bu tuzağa düştüğünü açıkça ortaya koyuyordu.

TUTUKLANMA ANLARI VE SONRASI

FBI ajanları, çalıntı Ay taşlarının saklandığı otele girdiklerinde, hırsızları yakalayıp tutukladılar. Ironik bir şekilde, bu tutuklamalar Apollo 11’in Ay’a inişinin 33. yıldönümünde gerçekleşmiş oldu. Ancak, Roberts ve ekibinin çaldığı Ay taşları, kirlenme nedeniyle bilimsel olarak işe yaramaz hale geldi. Stajyerler ayrıca kasada kilitli duran ve bir NASA bilim insanına ait olan 30 yıllık el yazması araştırma notlarını da imha ettiler.