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Natalie Portman’ın Gecedeki Parlak Performansı

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PARİS’TE ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ödül töreni, Fransa’nın başkenti Paris’teki Chatelet Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Gecede birçok ünlü isim yer aldı ve bunlar arasında en dikkat çekici olan isimlerden biri, Hollywood’un Oscar’lı yıldızı Natalie Portman oldu.

RODRİ VE AİTANA BONMATİ ÖDÜL KAZANDI

Gecede Ballon d’Or ödülünü, Manchester City’nin İspanyol futbolcusu Rodri alırken, kadın futbolunda yılın en iyisi olarak Barcelona ve İspanya milli takımının yıldızı Aitana Bonmati seçildi. Aitana Bonmati’nin ödülünü ise Natalie Portman takdim etti.

NATALIE PORTMAN GECENİN YILDIZI OLDU

Natalie Portman, Ballon d’Or ödül töreninin en ilgi çekici figürlerinden biri olarak göz önünde bulundu ve gecenin yıldızı olarak dikkat çekti.

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