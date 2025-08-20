NATO, 2026 Zirvesini Ankara’da Duyurdu

NATO’NUN ANKARA’DA DÜZENLEYECEĞİ ZİRVENİN TARİHİ BELLİ OLDU

NATO, 2026 Liderler Zirvesi’nin Türk başkenti Ankara’da yapılacağını duyurdu. NATO’nun sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, “NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bir sonraki NATO zirvesinin 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye’nin başkenti Ankara’daki Beştepe Külliyesi’nde düzenleneceğini” belirtti.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ VURGULANDI

NATO’nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Rutte, “Türkiye’ye bu önemli toplantıya ev sahipliği yapacağı için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, ortak güvenliğimiz için paha biçilemez katkılar yaparak 70 yıldan fazla süredir güçlü bir NATO üyesi oldu” ifadesini kullandı. Rutte ayrıca, “Bir sonraki Zirve’de liderler, NATO’yu daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifak haline getirmeye devam edecekler ve güvenliğimize yönelik kritik zorluklara yanıt vermeye hazır olacaklar” dedi. Türkiye, 2004’te İstanbul’da düzenlenen zirvenin ardından ikinci kez NATO zirvesine ev sahipliği yapacak.