NATO’dan ABD ve Avrupa’ya Dayanışma Çağrısı

RUTTE’DEN NATO’NUN BİRLİĞİNE ÖVGÜ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi ziyaret için bulunduğu Polonya’da Varşova Ekonomi Okulu’nda düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Etkinliğin başında yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki savaş ve artan jeopolitik gerilimler çerçevesinde NATO’nun birliği konusundaki endişelere vurgu yapan Rutte, Avrupa ve ABD arasında yaşanan tartışmalara rağmen NATO’nun Avrupa ile Kuzey Amerika’nın ortak savunması için “tek uygulanabilir çerçeve” olmaya devam ettiğini söyledi. Rutte, ABD, İngiltere, Türkiye, Kanada, Norveç ve İzlanda gibi ülkelerin NATO’ya yaptığı önemli katkılara dikkat çekerek, “Onlar olmadan Avrupa’nın savunmasını hayal etmek mümkün değil. Ve güvenliğimizin nihai garantörü olan Amerika’nın nükleer şemsiyesinin yerini hiçbir şey tutamaz.” dedi.

DAHA GÜÇLÜ BİR TRANSATLANTİK BİRLİK GEREKİYOR

NATO’nun karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarına karşı “daha güçlü bir transatlantik birlik” ihtiyacını dile getiren Rutte, “Şunu açıkça ifade etmeme izin verin: Ne Avrupa ne de ABD için tek başına hareket etme zamanı değildir. Küresel güvenlik sorunları hiçbirimizin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür.” değerlendirmesinde bulundu. Rutte, ABD’nin NATO’ya bağlılığı konusunda herhangi bir şüphenin bulunmadığını belirterek, “Bunun için sadece benim sözüme güvenmeyin. Güçlü bir NATO’ya olan bağlılığını defalarca dile getiren Başkan (Donald) Trump’a kulak verin. ABD Kongresindeki iki partili güçlü desteğe ve anketlere göre dörtte üçü NATO’yu destekleyen Amerikan halkına kulak verin.” şeklinde konuştu.

RUSYA TEHDİT OLMAYA DEVAM EDİYOR

Rutte, Ukrayna’daki savaşın nasıl sonuçlanacağına dair Avrupa’da endişeler bulunduğunu ifade ederek, “Nasıl sona ererse ersin, Rusya güvenliğimize yönelik en önemli ve doğrudan tehdit olmaya devam edecektir. Rusya, savunma harcamalarını artırmakta ve savaş ekonomisine geçmektedir.” dedi. Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanmasının Avrupa’nın güvenliği ve küresel istikrar için kritik olduğunu kaydeden Rutte, “Başkan Trump’ın Rusya ile ilişkilere dair gelişmeleri memnuniyetle karşılıyorum.” ifadesini kullandı.

ABD İLE MÜZAKERE STRATEJİSİ

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Rutte, Rusya ile müzakereler yürüten ABD’nin “deneyimli” olduğunu ve Washington’ın attığı adımlara güvendiğini belirtti. Rutte, “Putin ile anlaşmak zorunda kaldığınızda ona güvenemezsiniz ve ancak son dakikada bir anlaşma yaparsınız. Amerikalılar da bunu biliyor ve bence bu görüşmeleri tam olarak doğru yürütüyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

NÜKLEER CAYDIRICILIK ÜZERİNE VURGU

Fransa ve İngiltere’nin sahip olduğu nükleer caydırıcılığa “saygı duyduğunu” belirten Rutte, ancak bunun ABD’nin NATO’ya sağladığı nükleer şemsiyeye alternatif olmadığını vurguladı. Rutte, Rusya ve Çin’in nükleer başlıklarını hızla artırdığına dikkat çekerek, “Tek güvenilir nükleer caydırıcı ve özgürlüğümüzün nihai garantörü ABD’dir. Kendinizi kandırmayın, Fransız ve İngilizlerin bunun yerini alması mümkün değil.” dedi.