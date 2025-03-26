NATO’dan Avrupa ve ABD’ye Önemli Uyarı

NATO GENEL SEKRETERİ’NİN ZİYARETİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte resmi ziyaret için Polonya’da bulunduğu sırada Varşova Ekonomi Okulu’nda bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğin başlangıcında yaptığı konuşmada, Ukrayna’da süren savaş ve artan jeopolitik gerilimler bağlamında NATO’nun birliğine dair endişelerine dikkat çekti. Rutte, Avrupa ile ABD arasında yaşanan tartışmalara rağmen, NATO’nun Avrupa ve Kuzey Amerika’nın ortak savunması için “tek uygulanabilir çerçeve” olarak kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Rutte, ABD, İngiltere, Türkiye, Kanada, Norveç ve İzlanda gibi ülkelerin İttifak’a sunduğu önemli katkılara vurgu yaparak, “Onlar olmadan Avrupa’nın savunmasını hayal etmek mümkün değil. Ve güvenliğimizin nihai garantörü olan Amerika’nın nükleer şemsiyesinin yerini hiçbir şey tutamaz.” şeklinde konuştu. NATO’nun karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarına daha güçlü bir transatlantik birlikle yanıt verilmesi gerektiğini belirten Rutte, “Ne Avrupa ne de ABD için tek başına hareket etme zamanı değildir. Küresel güvenlik sorunları hiçbirimizin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür.” değerlendirmesini yaptı.

GÜÇLÜ ABD BAĞLILIĞI

Rutte, ABD’nin NATO’ya olan bağlılığı konusunda herhangi bir şüphenin olmadığını aktararak, “Bunun için sadece benim sözüme güvenmeyin. Güçlü bir NATO’ya olan bağlılığını defalarca dile getiren Başkan (Donald) Trump’a kulak verin. ABD Kongresindeki iki partili güçlü desteğe ve anketlere göre dörtte üçü NATO’yu destekleyen Amerikan halkına kulak verin.” dedi. Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’da ve Capitol Hill’de gerçekleştirdiği görüşmelerde bu durumu bir kez daha yüksek sesle duyduğunu dile getiren Rutte, Avrupa’nın ABD’nin arkasında olduğunu bilmesi gerektiğini, Amerika’nın da NATO müttefiklerinin görevlerini kısıtlama veya yetenek boşluğu olmaksızın yerine getireceğinden emin olması gerektiğini söyledi.

RUSYA TEHDİDİ

Rutte, Ukrayna’daki savaşın sona erme şekline dair Avrupa’da endişeler olduğunu belirterek, “Nasıl sona ererse ersin, Rusya güvenliğimize yönelik en önemli ve doğrudan tehdit olmaya devam edecektir. Rusya, savunma harcamalarını artırmakta ve savaş ekonomisine geçmektedir.” ifadesinde bulundu. Kalıcı bir barışın sağlanmasının Avrupa’nın güvenliği ve küresel istikrarı için kritik olduğunu söyleyen Rutte, “Başkan Trump’ın Rusya ile şeytanın bacağını kırmasını ve ateşkese yönelik görüşmelerin devam etmesini memnuniyetle karşılıyorum.” diye ekledi.

MÜZAKERELERE GÜVEN

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Rutte, Rusya ile müzakereler yürüten ABD’nin “deneyimli” olduğunu ve Washington’ın attığı adımlara güvendiğini belirtti. “Putin ile anlaşmak zorunda kaldığınızda ona güvenemezsiniz ve ancak son dakikada bir anlaşma yaparsınız. Amerikalılar da bunu biliyor ve yine bence bu görüşmeleri tam olarak doğru şekilde yürütüyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

CAYDIRICI GÜÇ OLARAK ABD

Fransa ve İngiltere’nin sahip olduğu nükleer caydırıcılığa saygı duyduğunu dile getiren Rutte, ancak bunların ABD’nin NATO’ya sağladığı nükleer şemsiyeye alternatif olmadığını vurguladı. Rutte, Rusya ve Çin’in nükleer başlıklarını hızla artırdığına dikkat çekerek, “Tek güvenilir nükleer caydırıcı ve özgürlüğümüzün nihai garantörü ABD’dir. Kendinizi kandırmayın, Fransız ve İngilizlerin bunun yerini alması imkânı yok.” ifadelerini kullandı.