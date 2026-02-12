NATO Genel Sekreteri Rutte’den Savunma Bakanları Toplantısına Öncesi Açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yarın gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, Ankara’da Temmuz ayında yapılacak NATO Zirvesi’ne 5 aydan daha az bir süre kaldığına dikkat çekerek, liderlerin Hollanda’nın Lahey kentinde geçen yıl alınan kararlar doğrultusunda ilerleyeceklerini dile getirdi.

TOPLANTIDA ORTAK GÜVENLİK GÜNDEMİ

Rutte, yarınki toplantıda bakanlardan alınacak kararların nasıl hayata geçirildiğini ve her birinin ortak güvenliği sağlamak adına nasıl sonuçlar ürettiğini öğrenmeyi umduğunu belirtti. Toplantıda savunma üretimi, yatırımlar ve Ukrayna’ya yönelik destek konularının da ele alınacağına değinen Rutte, “Geçen hafta oradaydım ve Rusya’nın sürekli saldırılarının etkilerini gördüm. Kritik altyapıya yönelik saldırılar da dahil. Putin, Ukrayna halkının direncini kırmaya çalışıyor, ancak Ukrayna halkı, pes etmeyeceğini göstermeye devam ediyor” dedi. Ukrayna’nın mücadelesini tek başına sürdüremeyeceğine de işaret eden Rutte, bu noktada NATO müttefiklerine gönderilen yardımların büyük bir kısmının kendileri tarafından yapıldığını ifade etti.

ARKTİK GÖZCÜSÜ MİSYONU NEDEN ÖNEMLİ?

Arktik bölgesinin ittifakın güvenliği açısından artan önemi üzerinde duran Rutte, “Rusya’nın askeri faaliyetleri ve Çin’in Kuzey Kutbu’na olan ilgisi nedeniyle daha fazla adım atmamız gerekiyor. Bu bağlamda, Arktik Gözcüsü misyonunu başlattık. Bu misyon, Kuzey Kutbu’ndaki NATO ve müttefik faaliyetlerini tek bir operasyonel çerçevede birleştiriyor” dedi.

Rutte, misyonun detaylarını soran bir gazeteciyi, “Burada yeni olan, ilk kez Arktik’te yaptığımız her şeyi tek bir komuta altında toplayacak olmamız. Böylece, geçmişteki operasyonlarda olduğu gibi daha etkili bir şekilde sonuçlar elde edebileceğiz. Ayrıca hangi eksikliklerin olduğunu da tespit edeceğiz” diyerek yanıtladı.

RUSYA’YA KARŞI HAZIRLIK MESAJI

Basın toplantısının sorular bölümünde, Rusya’nın Kaliningrad ile kara bağlantısını sağlamak için NATO açısından kritik Suwalki Koridoru’nu bloke etmesi durumunda NATO’nun nasıl bir tepki vereceği sorusuna Rutte, “NATO, düzenli olarak farklı senaryolar üzerinde tatbikatlar yapıyor ve her tehdide hazırlıklı olmak için istihbarat ve askeri kabiliyetlerimizi kullanıyoruz. Hiç kimse bize saldırabileceğini düşünmesin; tepkimiz yıkıcı olacaktır” yanıtını verdi.

ABD’NİN DURUMLARI VE İLETİŞİMİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in toplantıya katılmayacağının, ABD’nin NATO’ya karşı bir tutumunu yansıtıp yansıtmadığı hakkındaki bir soruya Rutte, “Böyle bir şey kesinlikle yok. Amerikan liderliği, Beyaz Saray, Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile birlikte, her zamanki gibi aktif” dedi. Avrupa ülkelerinin Rusya ile diyaloğun yeniden başlatılmasına yönelik bir soruya ise Rutte, her türlü girişimin savaşın sona ermesine katkı sağlayabileceğini vurguladı.

AVRUPA’NIN ROLÜ

Rutte, kendisine hatırlatılan bir önceki açıklamasında Avrupa’nın ABD olmadan kendisini savunamayacağına dair sözlerine de değindi. “Bence Avrupa, ABD ve Kanada ile birlikte olmanın değerini biliyor. NATO, hem Avrupa’nın hem de Amerika’nın güvenliğini sağlamak için var” dedi. Ayrıca, Avrupa’nın son dönemdeki gelişmelerine yönelik gurur duyduğunu ve savunma yatırımlarının hızla artmakta olduğunu ifade etti.

Rutte, Arktik Gözcüsü girişimini ABD Başkanı Trump ile görüşüp görüşmediği sorusunu ise, “Davos’taki görüşmemizden sonra, başkanın Arktik güvenliği konusunda dikkate değer bilgiler verdiğini biliyoruz. Rusya ve Çin’in bölgede daha aktif olacağı açık” sözleriyle yanıtladı.

ABD’NİN ASKERİ VARLIĞI DEVAM EDECEK

ABD’nin Avrupa’daki askeri gücünü azaltma planları hakkında sorulan bir soruya Rutte, bu durumun yeni olmadığını, Avrupa’nın artan sorumluluklar aldığını vurguladı ve uzun vadede Avrupa’da güçlü bir ABD varlığının devam edeceğini belirtti. Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’nin gündemine dair bir soruya ise Rutte, “Ankara Zirvesi’nde ana gündem maddesi, Lahey’de alınan kararların uygulanması olacak” dedi.