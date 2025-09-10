“NATO Topraklarının Her Karışını Savunacağız.”

TANSİYON YÜKSEK

Avrupa’nın kuzey kesiminde büyük bir gerginlik yaşanıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, önceki gece NATO üyesi Polonya’ya ait hava sahasının Rus insansız hava araçları tarafından ihlal edilmesine dikkat çekti. Rutte, “Polonya hava sahasına çok sayıda Rus insansız hava aracının girdiğini görebiliyoruz.” ifadesini kullandı.

MÜTTEFİKLERİN HAREKETLİLİĞİ

Rutte, olay sonrası NATO’nun hava savunmasının devreye girdiğini ve Polonya’nın topraklarının güvenliğinin sağlandığını belirtti. “Polonya ile birlikte bu operasyona birçok müttefik katıldı. Bunlar arasında Polonya F-16’ları, Hollanda F-35’leri, İtalyan AWACS’ı, NATO çok rollü tanker nakliye uçağı ve Alman Patriot sistemleri yer aldı.” diye ekledi. Polonya’nın NATO’nun kuruluş anlaşmasının 4. maddesi çerçevesinde başvurduğu ve NATO Atlantik Konseyi’nin durumu değerlendirmek amacıyla toplandığı bilgisini veren Rutte, müttefiklerin dayanışma içerisinde Rusya’nın bu davranışını kınadıklarını ifade etti.

Rutte, “Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı, doğu kanadı boyunca caydırıcılık ve savunmadaki duruşumuzu aktif bir şekilde yönetmeye devam edecek. Müttefikler, ittifak topraklarının her karışını savunma konusunda kararlıdır.” dedi. Ayrıca, doğu kanadındaki durumu yakından inceleyeceklerini belirten Rutte, hava savunmalarının her an hazır tutulacağını vurguladı. Rutte, savunma yatırımlarının artırılması gerektiğini, böylece Ukrayna’ya destek sağlamaya devam etmeleri gerektiğini açıkladı.

DEĞERLENDİRME SÜRÜYOR

Basın toplantısında, Polonya’daki olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığıyla ilgili bir soruya Rutte, “Söylediğim gibi, tam değerlendirme sürüyor. Bu kesinlikle pervasızca bir davranıştır.” şeklinde yanıt verdi.

PUTİN’E MESAJ

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik mesajını da iletti ve “Ukrayna’daki savaşı durdur. Müttefik hava sahasını ihlal etmeyi bırak.” dedi. NATO’nun her zaman hazır ve teyakkuzda olduğunu, toprakları savunmak konusunda kararlı olduklarını tekrarladı.

NATO’NUN TEPKİSİ

Rutte, NATO’nun hava savunma kapasitesi ve insansız hava araçlarına karşı savunma konularını değerlendirdiği soruya, bünyesinde yer alan müttefiklerin Polonya’nın yanında gösterdiği dayanışmadan duyduğu etkiyi de anlattı. “Herkesin katkısı vardı ve gerçekten çok etkilendim. Dün gece, NATO topraklarının her karışını savunabileceğimiz ortaya kondu.” dedi.