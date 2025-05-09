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Nazan Öncel, Kalbim Şaka Yaptı

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SANATÇI NAZAN ÖNCEL’İN SAĞLIK DURUMU

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öncel, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada anjiyo sürecine geçildiklerini duyurdu.

HAYRANLARINA DUYGUSAL BİR MESAJ

69 yaşındaki sanatçı, hayranlarına hitaben konserinin ertelendiğini belirtti. Açılamasında, “Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bi’ şaka yaptı sanırım. Dedim ya ‘Hayat bir karış’ ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan’a ‘Bekle beni sana söz geleceğim’ dedim. Sabah 06’da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastane… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bi’ özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen.” ifadelerini kullandı.

KONSERİN ERTELEME SEBEBİ

Sanatçının sağlık durumu nedeniyle planlanan konseri ertelendi. Öncel, hayranlarından anlayış beklediklerini duyurarak, konser biletlerinin geçerli olacağını belirtmeyi unutmadı.

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