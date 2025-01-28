Nefise’den Murat Ceylan’a Övgüler

NEFİSE KARATAY’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, Survivor sunucusu Murat Ceylan ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. 25 yaşındaki Nefise, hem yarışmadaki performansı hem de sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Survivor 2023 şampiyonu olarak, Survivor All Star 2024’te finale adını yazdırmayı başardı.

İLİŞKİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Son günlerde takipçileriyle bir soru-cevap etkinliği düzenleyen Nefise, “Ablacım ilişkin var mı?” sorusuna “Ben ilişki yapmıyorum. İlişkinin beni etkileyeceğini düşünüyorum. Hem yarışmada olsun hem günlük yaşamda olsun. Zaten stresli bir insanım. Daha fazla strese de gerek yok. Kalbimiz boş.” şeklinde yanıt verdi.

FANİS’E DUYGULARINI AÇIKLADI

Survivor All Star’da ikinciliği elde eden Nefise Karatay, Yunan yarışmacılara karşı yapılan oyunlar sonrasında Fanis Boletsis’e duyduğu aşkı ilan etti. Nefise, Fanis hakkında şunları söyledi: “Allah’ım aşkım, yani o çocuğa öldüm, o coolluğu, düşük omuzlar, erkeksi hareketler, beni kendine çok çekiyor inanılmaz çok yakışıklı. Bayıldım çocuğa, karizması beni bitiriyor. Fanis’in yeri ayrı umarım şampiyon olur. Sürekli mavi takımda olmak ve Fanis’le temasta olmak istiyorum.”