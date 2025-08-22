Nehir Erdoğan, “Çok Mutluyum” Dedi

METNE GÜNDEMDEKİ YENİ DOKUNUŞ

Bir dönem fenomen olan Yabancı Damat dizisiyle hafızalara kazınan Nehir Erdoğan, Instagram üzerinde paylaştığı yeni fotoğraflarla yeniden dikkat çekti. 45 yaşındaki oyuncuya gelen “yaşlanmışsın” eleştirileri sosyal medyada tartışma ortamı yarattı. Ancak, Erdoğan’ın verdiği yanıtlar büyük beğeni topladı. “Çok mutluyum” diyerek eleştirilere cevap verdi.

TEPKİLERİ İLGİYLE KARŞILADI

“Ne kadar yaşlanmış” diyen bir takipçisine “Çok mutluyum” cevabını veren Erdoğan, “Aşırı değişmiş çok üzüldüm” diyen bir yorumcuya ise “Çok üzülme bebeğim ya, ormanlarımız yandı, üzüntünü doğru yere aktar” diyerek hem esprili hem de farkındalık oluşturan bir geri dönüş yaptı. Bu açıklamaları, takipçilerinden büyük destek gördü.

DOĞALLIĞINI SERGİLEDİ

Eleştirilerin ardından makyajsız bir fotoğrafını paylaşarak doğallığını gösteren Erdoğan, “Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen…” şeklindeki bir yoruma “Ah bu ben!” diyerek yanıt verdi. Oyuncunun bu duruşu, birçok takipçisi tarafından takdir gördü.