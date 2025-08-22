Gündem

Nehir Erdoğan, “Çok Mutluyum” Dedi

nehir-erdogan-cok-mutluyum-dedi

METNE GÜNDEMDEKİ YENİ DOKUNUŞ

Bir dönem fenomen olan Yabancı Damat dizisiyle hafızalara kazınan Nehir Erdoğan, Instagram üzerinde paylaştığı yeni fotoğraflarla yeniden dikkat çekti. 45 yaşındaki oyuncuya gelen “yaşlanmışsın” eleştirileri sosyal medyada tartışma ortamı yarattı. Ancak, Erdoğan’ın verdiği yanıtlar büyük beğeni topladı. “Çok mutluyum” diyerek eleştirilere cevap verdi.

TEPKİLERİ İLGİYLE KARŞILADI

“Ne kadar yaşlanmış” diyen bir takipçisine “Çok mutluyum” cevabını veren Erdoğan, “Aşırı değişmiş çok üzüldüm” diyen bir yorumcuya ise “Çok üzülme bebeğim ya, ormanlarımız yandı, üzüntünü doğru yere aktar” diyerek hem esprili hem de farkındalık oluşturan bir geri dönüş yaptı. Bu açıklamaları, takipçilerinden büyük destek gördü.

DOĞALLIĞINI SERGİLEDİ

Eleştirilerin ardından makyajsız bir fotoğrafını paylaşarak doğallığını gösteren Erdoğan, “Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen…” şeklindeki bir yoruma “Ah bu ben!” diyerek yanıt verdi. Oyuncunun bu duruşu, birçok takipçisi tarafından takdir gördü.

ÖNEMLİ

Gündem

Dışişleri Bakanı Veldkamp İstifa Etti

Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'e yönelik ek yaptırımların koalisyon ortakları tarafından engellenmesi sonrası istifa etti. Devamında sekiz NSC bakanı da görevden ayrıldığını açıkladı.
Gündem

KKM Hesaplarına İşlem Yapılmayacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yeni açılış ve yenileme işlemlerini durdurma kararı aldı. YUVAM hesapları ise bu düzenlemeden muaf.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.