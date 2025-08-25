Nehir Zeyrek Mimar Olmayı Seçti

BAŞARILI SONUÇLAR

Geçtiğimiz aylarda evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, YKS’de başarılı bir sonuç elde etti. Bugün açıklanan sonuçlarla birlikte Nehir Zeyrek, babasının mesleği olan mimarlığı tercih etti ve Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne yerleşme başarısı gösterdi. Nehir Zeyrek’i sınava CHP Genel Başkanı Özgür Özel götürdü.

BABASINA ADANMIŞ SÖZLER

Zeyrek, babasının vefatından sonra yaptığı paylaşımda, “Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, Nehir Zeyrek’in babasının anısını yaşatma kararlılığını ve ona duyduğu derin sevgi ve saygıyı ortaya koyuyor.