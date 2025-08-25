Nehir Zeyrek, Mimarlık Tercih Etti

BAŞKANIN KIZINDAN BAŞARI

Geçtiğimiz aylarda evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, YKS sınavında büyük bir başarı yakaladı. Bugün açıklanan sonuçlarla birlikte, Nehir Zeyrek baba mesleği olan mimarlığı tercih ederken, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne yerleşti. Zeyrek’i sınava CHP Genel Başkanı Özgür Özel götürdü.

Zeyrek, babasının vefatının ardından yaptığı paylaşımda, “Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin” ifadelerini kullanmıştı. Bu duygusal paylaşımı, Nehir Zeyrek’in babasına olan bağlılığını ve hedeflerini gözler önüne seriyor.