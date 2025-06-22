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Nehir Zeyrek Sınavda Destek Aldı

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NEHİR ZEYREK’İN SINAVA YALNIZ GİRMESİNE DESTEK

Yunusemre ilçesinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) dün yapılan ilk oturumunun ardından bugün düzenlenen ikinci oturumda Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) katıldı. Bu zor gününde ona destek olmak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’ya geldi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN MORAL ZİYARETİ

Özel, sınavın ilk oturumunda olduğu gibi AYT’de de Nehir Zeyrek’i yalnız bırakmadı. Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen Özel, Nehir Zeyrek’e annesi Nurcan Zeyrek ile eşlik etti. Okul girişine kadar birlikte yürüyen Özgür Özel, Zeyrek’e moral verdi. Ayrıca, okul önünde çocuklarını bekleyen velilerle de bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

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